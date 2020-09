Glaube : Wortgottesdienst in St. Paul

Wittlich-Wengerohr (red) In der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr findet am Sonntag, 27. September, ab 10.30 Uhr ein Wortgottesdienst statt. Die Gestaltung der Messe übernimmt Marianne Bühler.