Freizeit : Ferien am Ort mit dem WTV

Wittlich Unter dem Motto „Werte in Bewegung!“ plant der WTV nach der coronabedingten Unterbrechung im vergangenen Jahr in den Sommerferien vom 23. bis zum 27. August die Ferienfreizeit „Ferien am Ort“ für sechs- bis 12-jährige Kinder.

Die Aktion ist jedoch abhängig von den dann geltenden Bestimmungen. Das Gelände der Feuerwiese im Mundwald bietet den Kindern dabei beste Möglichkeiten zur freien Entfaltung unter der Leitung des Betreuerteams. Gleichzeitig bietet der umliegende Wald vielfältige Möglichkeiten, kreative Spiele und spannende Aufgaben zu meistern. Geplant sind Schnitzeljagd, Tauschwingen oder Eimerfüllwettkampf und ein Sporttag in der Turnhalle.