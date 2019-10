Wandern : Wünschelrouten auf dem Moselsteig

Brauneberg/Traben-Trarbach (red) Auf 18 exklusiven „Wünschelrouten“ dreht sich von Freitag, 1. November, bis Sonntag, 3. November, alles um Wein und Genuss. Neben spektakulären Landschaftspanoramen, fachkundiger Führung auf dem Moselsteig und seiner Partnerwege stehen die regionale Küche und die Weine der Mosel im Fokus aller Touren.

Eine literarische Wanderung auf dem Klostergartenweg in Brauneberg rund um das frühere Franziskanerinnenkloster Filzen wird am Freitag, 1. November, von 14 bis 18 Uhr angeboten. Die vorgetragenen Gedichte und literarischen Stücke beschreiben dabei das Leben in Frauenklöstern. Treffpunkt ist am Parkplatz des Klosters. Die Teilnahmegebühr kostet 14 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.