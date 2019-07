Spenden : Wünschewagen in Traben-Trarbach

Wünschewagen in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Noch einmal das Meer sehen, ein letztes Mal die Lieblingsband erleben oder mit dem Lieblingsfußballverein im Stadion fiebern: Die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) machen es möglich.

Das Projekt wurde 2014 ins Leben gerufen, um Menschen am Ende ihres Lebens einen letzten Wunsch zu erfüllen. Für die Unterstützung des Wünschewagen Rheinland Pfalz konnte mithilfe der Winzerfamilie Frank und Cora Ehses erstmals der Wünschewagen Wein entstehen. Ein Teil des Verkaufserlöses des Weines kommt der Arbeit des Wünschewagens zugute. Der Wünschewagen Wein steht im Rahmen des Moselweinfestivals am Freitag, 12. Juli, um 16.30 Uhr am Moselufer Trarbach.