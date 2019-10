Infrastruktur : Jetzt ist wieder ein Neubau im Gespräch

Ürzig Kommt ein Ersatzbau für die sanierungsbedürftige Ürziger Würzgartenhalle auf den Berg?

Ürzig und die Würzgartenhalle: Eigentlich sollte das in die Jahre gekommene Gebäude mitten im Dorf längst saniert und umgebaut sein. Doch die alte Halle verfällt weiter, wird aber immer noch von verschiedenen Vereinen des Ortes genutzt. Dort finden unter anderem Fastnachssitzungen, der Seniorentag, das Mehrgenerationenfest und der Kinderkleider-Basar statt.

Die Pläne, die bereits Mitte 2017 in trockenen Tüchern waren, können, ohne dass sie jemals umgesetzt werden, im Gemeindearchiv abgeheftet werden. Auch die Finanzierung des Projekts stand bereits. Seinerzeit war von Kosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro die Rede. Die eine Hälfte würde die Ortsgemeinde zahlen, die andere Hälfte war bereits als Fördergeld vom Land zugesagt.

Nach fast acht Jahren, als erstmals über einen Umbau der Würzgartenhalle nachgedacht wurde, könnte nun wieder eine Idee zum Tragen kommen, die damals ebenfalls in der Diskussion stand: Ein kompletter Neubau nahe des Sportgeländes auf der Ürziger Höhe. Der Gemeinderat entschied sich aber gegen einen Neubau und für die Sanierung.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten wurden ausgeschrieben. Die Bauarbeiten sollten im Frühjahr 2018 beginnen. Doch als die ersten Angebote eingingen, musste der Gemeinderat feststellen, dass die Kostenkalkulation nicht zu halten ist. Bereits die Abbrucharbeiten wären wesentlich teurer gewesen als gedacht. Das Abbruchunternehmen teilte mit, dass der Abriss aufgrund der engen Bebauung nur schwer zu bewerkstelligen und daher mit weitaus höheren Kosten zu rechnen sei. Arno Simon, zu der Zeit Ortsbürgermeister der 860-Einwohner-Gemeinde, sagt: „Wir fragten uns, wenn das erste Gewerk schon so viel teurer wird, wo wird das dann enden?“

Bürgerfest auf der Brücke: Suppe in 160 Meter Höhe

Hochmoselübergang : Bürgerfest auf der Brücke: Suppe in 160 Meter Höhe

Der Gemeinderat beschloss, die Pläne ad acta zu legen und die Auftellung eines Bebauungsplans im Bereich des Sportplatzgeländes „Ürziger Höhe“ in die Wege zu leiten. Dabei sollte auch geklärt werden, ob und in welcher Form eine neue Multifunktionshalle in diesem Gebiet gebaut werden kann.