Gastronomie Gute Nachricht von der Sehlemer Wurstbude

Lothar Lorig ist nicht ans Telefon zu bekommen, dafür spricht sein Anrufbeantworter: „Nach langem hin und her öffne ich am 22. Mai wieder. Ich freu‘ mich auf alle!“, lautet die Botschaft, die er so ähnlich auch via Facebook verbreitet: „Überglücklich! Endlich ist es wieder so weit. Nach langer Leidenszeit öffnet die Wurstbude Sehlem am Montag, den 22. Mai, wieder für Euch!!!!! Wir freuen uns auf Euren Besuch! PS: Leider gibt's immer noch einen Personalengpass. Vielleicht kennt jemand jemanden, der jemand kennt!“