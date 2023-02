Ukraine-Krieg : Wut, Hoffnung und Trauer

Ukrainische Kinder mit Friedensskerzen, im Hintergrund die beiden Moderatorinnen Anya Aladieva und Julia Gülhan. Foto: Strouvelle Christoph

Traben-Trarbach Die ukrainische Community in Traben-Trarbach hat bei einer Veranstaltung des einjährigen Kriegsausbruchs gedacht.

Wohl selten hat der Bürgersaal im alten Rathaus von Traben eine solch bewegende Veranstaltung erlebt wie am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Rund 170 Menschen waren zu der Gedenkfeier des Überfalls gekommen, der überwiegende Teil Ukrainer, die in der VG Traben-Trarbach wegen des Krieges Zuflucht gefunden haben. Insgesamt seien 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, sagte Stadtbürgermeister Patrice Langer in seiner Grußbotschaft, die der zweite Beigeordnete Hajo Weinmann wegen Erkrankung Langers vorlas. „1,2 Millionen ist eine nüchterne Zahl. Das bedeutet aber 1,2 Millionen Schicksale“, sagte Langer.

Eines dieser Schicksale erzählte die Ukrainerin Nataliya Kulinich aus Kramatorsk, einer 160.000 Einwohner großen Stadt, die von Kriegshandlungen stark betroffen ist. Zwei ihrer Söhne, eine Schwiegertochter und der dreieinhalb Jahre alte Enkel seien in ihrem Auto auf der Flucht nach dem Passieren einer russischen Kontrolle, wo sie sich als Zivilpersonen ausweisen konnten, mit Granatwerfern beschossen worden. Der jüngere Sohn habe als einziger über ein vermintes Feld vor den russischen Soldaten, die mit Gewehren auf ihn feuerten, in ein unbesetztes Dorf fliehen können. Die Leichen der drei anderen Familienangehörigen hätten wochenlang am Straßenrand gelegen. Trotz Zahlung eines Lösegelds hätten die Russen die drei Leichen nicht herausgegeben. „Erst als die Streitkräfte der Ukraine die Stadt befreiten, konnte mein mittlerer Sohn Arten die Leichen seines Bruders, seiner Schwägerin und seines Neffen abholen und in unserer Heimatstadt Kramatorsk bestatten“, sagte die ehemalige Direktorin des dortigen Kulturpalastes, die während ihrer Schilderung oft den Tränen nahe war und zum Schluss ihrer Schilderung den „brutalen, skrupellosen russischen Invasoren Gottes härteste Strafe“ wünschte für die Verbrechen, die sie ihr, ihrer Familie und dem ganzen Land angetan hätten.

Die Schilderung von Kulinich war nur einer der bewegenden Momente während der 90-minütigen Veranstaltung im Bürgersaal des alten Traben-Trarbacher Rathauses, bei der einige Ukrainer in ihren traditionellen bestickten Gewändern erschienen waren. Immer wieder flossen Tränen während der Ansagen der Moderatorinnen Anya Aladieva aus Kramatorsk und Julia Gülhan, die zweisprachig, in Deutsch und in Ukrainisch, durch den Abend führten. Und als die Videopräsentation auf der Leinwand von den schönen, postkartengleichen Bildern mit ukrainischen Sehenswürdigkeiten wechselte auf Bilder von verbrannten Häusern, explodierenden Bomben und zerstörten Wohnblocks können viele der Anwesenden ihre Tränen nicht zurückhalten.

Und trotzdem kamen bei den Ukrainern Stolz und Mut auf, beispielsweise, als zu Beginn der Veranstaltung die Opernsängerin Katarina Dashtan die ukrainische Nationalhymne anstimmte und alle Besucher aufstanden und mitsangen, als Kinder Friedensengel in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb – blau steht für den Himmel, gelb für die Weizenfelder - im Publikum verteilten, die beiden Moderatorinnen die Vorzüge und Traditionen ihres Heimatlandes aufzählten, wie das besonders fruchtbare Land, wodurch die Ukraine zu den führenden Produzenten landwirtschaftlicher Produkte gehört, der hohe Anteil an Akademikern im Land und die Leistungen der Spezialisten in der IT-Branche bis hin zu kulturellen Traditionen wie das Land mit den meisten Volksliedern auf der Welt zu sein. „Dieser Krieg hat dem ukrainischen Volk viel Kummer und Tränen gebracht. Wir werden den Russen niemals vergessen und verzeihen können“, sagte Moderatorin Gülhan. Und wieder standen alle auf, als „Kalina“ angestimmt wurde, laut Gülhan ein sehr altes traditionelles Lied, das zur inoffiziellen Hymne der ukrainischen Soldaten geworden ist.

Angeregt wurde die öffentliche Gedenkveranstaltung anlässlich des einjährigen Ausbruchs des Krieges von Frauen der ukrainischen Community in Traben-Trarbach, sagt Gülhan. Die Stadt und die Verbandsgemeinde hätten direkt ihre komplette Unterstützung zugesagt. „Wir wollten nicht allein zu Hause sitzen, wir wollten damit nach außen gehen“, sagte Gülhan, die sich im Laufe der Veranstaltung auch für die vielfältige Hilfe bedankte, die die Ukrainer in Traben-Trarbach erhalten hätten. VG Bürgermeister Marcus Heintel, der aus familiären Gründen nicht persönlich anwesend war, sagte in einer Videobotschaft, der Abend solle Brücken bauen zwischen den Ukrainern – zurzeit lebten 400 Ukrainer in der Verbandsgemeinde - und den Einheimischen. „Lassen Sie uns die Zeit zusammen gestalten und Ihnen einen Platz bei uns anbieten“, sagte er. Es sei davon auszugehen, dass der Zustand noch länger anhalte. „Es ist wichtig, dass Sie sich hier im fremden Land zurecht finden“, sagte er. „Ich bin groß geworden in einer Zeit, in der ich keinen Krieg erlebt habe“, sagte der zweite Beigeordnete Hajo Weinmann. „Dass ich hier stehe und über Krieg rede, hätte ich nie gedacht“, sagte er.

„Wir füllen den Abend mit Dankbarkeit und Hoffnung, dass das Land stärker sein wird als die ihm zugefügte Gewalt“, sagte der evangelische Pastor Jörg-Walter Henrich.