Bau : Zähes Ringen um Abbruch eines Neubaus

Wittlich Der Wittlicher Bauausschuss hatte vergangenes Jahr erstmals den kompletten Rückbau eines neu errichteten Gebäudes gefordert. Der Bürotrakt im Industriegebiet Wengerohr steht allerdings bis heute.

Ein Novum in der Geschichte des Wittlicher Bauausschusses: Ende vergangenen Jahres forderte das Gremium den Abriss eines frisch gebauten Bürotraktes im Industriegebiet Wengerohr Süd (der TV berichtete). Denn das Gebäude ist nach Einschätzung des Ausschusses viel zu nah an die Straße gebaut und dürfte dort laut gültigem Bebauungsplan überhaupt nicht stehen. Dazu kommt: Es handelt sich dabei angeblich um die zweite Grenzüberschreitung, die dem Unternehmer beim Bau seiner Produktionsstätte im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr unterlaufen sein soll. Bereits der Neubau der Produktionshalle im Jahr 2011 ge­riet nach Einschätzung des Gremiums aufgrund von „Einmessfehlern“ zu nah an die Grundstücksgrenze entlang der Straße.

Genau genommen werde sich der Kreisrechtsausschuss in einer öffentlichen Sitzung mit dieser Angelegenheit beschäftigen. Dieses Gremium setzt sich aus einem hauptamtlichen Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Beisitzern, die vom Kreistag für die Dauer der Wahlperiodejeweils gewählt werden, zusammen. Dieses Gremium, welches in unterschiedlicher Zusammensetzung in variablen Zeitabständen tagt, entscheidet in einer mündlichen Verhandlung, zu welcher der Betroffene eingeladen wird und seinen Standpunkt erklären kann. Ein Termin stehe jedoch noch nicht fest.

Wie dann ferner mit der Entscheidung des Kreisrechtsausschusses umgegangen werde, das bleibe auch noch offen, sagt Follmann. Ob die Entscheidung akzeptiert und ausgeführt oder Klage eingereicht werde, das bleibe abzuwarten. Fest steht bislang also nur: Der angeblich zu nah an der Straße gebaute Bürotrakt im Industriegebiet Wengerohr-Süd wird in jedem Fall noch eine Weile stehen bleiben.