Coronavirus : Zahl der akut Erkrankten im Kreis Bernkastel-Wittlich stagniert

30.03.2020, Sachsen, Plauen: Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Das Labor ist die zentrale Prüfstelle der in Neukirchen bei Chemnitz ansässigen Arztpraxis Diagnosticum. Hier werden alle Tests zur Abklärung von Infektionskrankheiten nach der PCR-Methode - Polymerase-Ketten-Reaktion - durchgeführt, seit Wochen auch die Tests auf Covid-19. Die Praxis ist eine von 97 in Deutschland, die derzeit Corona-Tests prüft. Von den rund 300.000 Tests wöchentlich in Deutschland werden in Plauen etwa 9100 untersucht. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Hendrik Schmidt