Corona : Zahl der an Corona Erkrankten geht weiter zurück

Bernkastel-Wittlich (red) Der Trend der letzten Tage setzt sich fort. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sank die Zahl der an Corona erkranten Menschen Landkreis erneut. So ließen am Donnerstag drei positiv auf Covid-19 getestete Personen aus dem Kreisgebiet die Zahl der bislang bestätigen Krankheitsfälle zwar auf insgesamt 126 Personen anwachsen.



Gleichzeitig sorgt aber das Ende der häuslichen Isolierung in sechs Fällen dafür, dass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 94 steigt und die Zahl der aktuell Erkrankten auf 32 Personen sinkt. Die stationäre Behandlung von Patienten ist aktuell in sechs Fällen erforderlich. Davon werden drei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.