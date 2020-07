Gesundheit : Zahl der Corona-Fälle im Kreis Bernkastel-Wittlich sinkt

Bernkastel-Wittlich Nachdem am Dienstag, 7. Juli, drei ehemalige Covid-19-Patienten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden konnten, wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilt, sinkt die Zahl der akut an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis damit von neun auf nunmehr sechs Personen.

Nachdem am Dienstag, 7. Juli, drei ehemalige Covid-19-Patienten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden konnten, wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilt, sinkt die Zahl der akut an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis damit von neun auf nunmehr sechs Personen. Am Dienstag wurden der Verwaltung keine Neuinfektionen gemeldet. Damit sinkt die Zahl der Corona-Erkrankungen wieder auf einen Stand, der zuletzt am 21. Juni erreicht war. Seither waren die Zahlen wieder um drei Fälle angestiegen.