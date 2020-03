Coronavirus : Zahl der Corona-Fälle im Kreis Bernkastel-Wittlich um zwei gestiegen

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bernkastel-Wittlich Auch am Wochenende ist die Zahl der Covid-19-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich gestiegen - allerdings nur leicht: Zwei weitere Fälle waren am Samstag gemeldet worden. Die Gesamtzahl am Coronavirus Erkrankten stieg damit auf 21. Und dabei blieb es auch bis zum frühen Sonntagabend.