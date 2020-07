Corona : Zahl der Corona-Kranken im Kreis Bernkastel-Wittlich steigt weiter an

Foto: dpa/Robert Michael

Bernkastel-Kues/Wittlich Nach dem Anstieg um sechs Infektionen am Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich am Donnerstag, 23. Juli, drei neue Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen beläuft sich somit auf 196. Aus der häuslichen Isolierung konnte am Donnerstag ein Patient entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 180 stieg.

Aktuell sind demnach 14 akut an Covid-19 erkrankte Personen im Landkreis gemeldet.