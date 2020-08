Pandemie : Zahl der Coronatests in Wittlich mehr als verdoppelt

Corona Teststation Wittlich Foto: Christian Moeris/Chrisitan Moeris

Wittlich (cmo) An der Corona­Teststation in Wittlich ist wieder deutlich mehr los. Lag die Zahl der Corona-Tests im Juni in der ­Woche durchschnittlich bei 116, waren es im Juli wöchentlich 274 durchgeführte Corona-Tests.