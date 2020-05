Corona-Statistik : Zahl der Covid-19-Erkrankten im Kreis Bernkastel-Wittlich sinkt weiter

Bernkastel-Wittlich Erneut ist die Zahl der Erkrankten gesunken.

(red) Dem Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich sind nach Mitteilung eines Sprechers am Dienstag, 19. Mai, keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet worden. Damit beläuft sich die Zahl der bislang bestätigen Infektionen weiterhin auf 152. Die häusliche Isolierung endete am Dienstag für drei Menschen, so dass bisher 128 Menschen aus dem Kreis, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren, wieder genesen sind. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinkt die Zahl der aktuell Erkrankten auf 22 (Stand: 19 Mai, 16.30 Uhr). Von ihnen wird keiner im Krankenhaus behandelt.