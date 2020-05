Keine neuen Fälle : Zahl der Covid-19-Erkrankten im Landkreis Bernkastel-Wittlich sinkt weiter

Bernkastel-Wittlich Am Samstag wurde dem Gesundheitsamt kein weiterer Fall gemeldet.

Am zweiten Tag in Folge sind am Samstag dem Gesundheitsamt keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet worden, wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilt. Insofern beläuft sich die Zahl der bislang bestätigen Infektionen weiterhin auf 139.