Aktuelle Zahlen : Zahl der Covid-19-Erkrankten in Bernkastel-Wittlich sinkt weiter

Zahl der Covid-19-Erkrankten in Bernkastel-Wittlich sinkt weiter

Derzeit sind nur noch 23 Menschen an Covid-19 erkrankt.

(red/will) Dem Gesundheitsamt sind nach Mitteilung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Montag, 27. April, keine neuen Fälle von Covid-19-Erkrankungen gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen bleibt damit bei 127.

Die häusliche Isolierung endete dagegen am Montag für drei Menschen, sodass die Zahl der Genesenen auf 102 wächst. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle waren am Montag, 17 Uhr, noch 23 Menschen im Kreis erkrankt. Die stationäre Behandlung von Patienten war in fünf Fällen erforderlich. Davon wurden zwei Menschen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.