Neue Fallzahlen : Zahl der Covid-19-Patienten im Kreis Bernkastel-Wittlich steigt leicht an

Foto: dpa/Oliver Berg

(red) Ein neuer Covid19-Fall am Sonntag sowie ein neuer Fall am Samstag 116. und 17. Mai, lassen die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten auf 152 ansteigen. Das teilte die Aus der häuslichen Isolierung wurde an beiden Tagen niemand entlassen, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 122 beträgt.

Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle waren am Sonntagnachmittag, 17 Uhr, insgesamt 28 Menschen aus dem Kreis an Covid-19 erkrankt.