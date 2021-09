Geburten : 1000. Geburt in Wittlich - in diesem Jahr früher

Das 1000. Baby im Jahr 2021 ist im September zur Welt gekommen. Foto: TV/Olga Gronert / babysmile Fotografie, Wittlich

Wittlich (red) So früh wie noch nie erreicht die Wittlicher Geburtshilfe in diesem Jahr die magische Marke der 1000. Geburt: Am 7. September 2021 kam um 9.31 Uhr die kleine Miriam Tabita Galea zur Welt. Ein besonderes Jubiläum, das die Eltern Anamaria und Dorin Galea aus Landscheid gleich zu doppelt stolzen Eltern macht.

