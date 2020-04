Corona : Zahl der Infizierten im Kreis Bernkastel-Wittlich nimmt weiter ab

Bernkastel-Wittlich Im Kreis Bernkastel-Wittlich nimmt die Zahl der akut am Coronavirus erkrankten Personen weiter ab – trotz weiterer Neuinfektionen. Derzeit zählt das Gesundheitsamt noch 49 Personen, die akut am Coronavirus erkrankt sind.

Exakt die gleiche Zahl an Menschen im Landkreis gilt dagegen schon als genesen. Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Infektionen stieg am Mittwoch, 8. April, zwar um vier weitere und damit auf insgesamt 98 Fälle an. Auf der anderen Seite endete am Mittwoch jedoch die häusliche Isolierung für fünf weitere Personen, die mittlerweile als genesen gelten. Die Zahl der akut Erkrankten sank somit von 50 auf 49 Personen. Dieser positive Trend hält bereits seit Donnerstag, 2. April, an. Damals zählte der Landkreis noch 59 akut an Covid-19 erkrankte Menschen.