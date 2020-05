Covid-19: : Zahl der Patienten im Kreis Bernkastel-Wittlich sinkt  auf 21 Personen

Bernkastel-Wittlich Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis Bernkastel-Wittlich sinkt. Am Montag, 4. Mai, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich nach eigenen Angaben keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet.

Insofern beläuft sich die Zahl der bislang bestätigen Infektionen weiterhin auf 132. Da am Montag die häusliche Isolierung für drei weitere Personen endete, beläuft sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 109 Personen. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sinkt die Zahl der aktuell Erkrankten damit auf aktuell 21 Personen. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist in aktuell sechs Fällen eine stationäre Behandlung der Patienten erforderlich. Von den Betroffenen werden zwei Personen intensivmedizinisch versorgt und beatmet. In den vergangenen drei Wochen zählt der Landkreis bereits insgesamt zehn Tage, an denen gar keine Neuinfektionen aufgetreten sein sollen.