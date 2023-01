Natur & Umwelt : Wilderei in Bernkastel-Wittlich: Das sind die bekannten Fälle

Zwar wird schon mal totes Wild im Wald gefunden, ob da tatsächlich Wilderer am Werk waren, lässt sich oft nicht zweifelsfrei klären. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Bernkastel-Wittlich Welche Rolle spielt Wilderei im Kreis Bernkastel-Wittlich? Gehen im Landkreis Menschen illegal auf die Pirsch, um Wild zu erlegen? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Vor einem Jahr machte die brutale Tötung zweier Polizisten in Kusel Schlagzeilen. Wilderer Andreas S. betrieb einen Handel, über den er illegal geschossenes Wild verkaufte. Ermittler sagten, mit dem Doppelmord habe der Täter die Wilderei verdecken wollen. Andreas S. wurde wegen der zwei Morde und Wilderei schuldig gesprochen (Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig).

Wilderer wie Andreas S, die ohne Jagdschein auf die Pirsch gehen, zeigen ein enormes Maß an krimineller Energie.

Da stellt sich die Frage, ob auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich Wilderer unterwegs sind und Wilderei dort ein großes Problem darstellt. Das Polizeipräsidium Trier gibt Auskunft. Und es gibt gute Nachrichten: Im Zuständigkeitsbereich der Kriminalinspektion Wittlich, so erklärt das Präsidium, hätten sich in den Jahren 2020 bis 2022 keine herausragenden Fällen der Wilderei ereignet. Das Präsidium nennt dennoch einige „erwähnenswerte Sachverhalte“.

Immer wieder werden Schwäne an der Mosel getötet

In den Bereichen Zell, Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues wurden in der Vergangenheit immer mal wieder Kadaver von Schwänen entdeckt. Unsere Zeitung hatte mehrfach über diese Fälle der Wilderei an Wasservögeln an der Mosel berichtet. Wie die Polizei erklärt, wurden als Tatwerkzeug Messer genutzt. „Die Tötung der Tiere erfolgte mit Zielrichtung der Erlangung der Brustfilets der Tiere, jedoch konnten nicht in allen Fällen postmortale Verletzungen oder Tierriss ausgeschlossen werden.“ Offenbar sind Schwäne also für manche Wilderer eine gesuchte Delikatesse.

Das sagt die Statistik zu Wilderei im Kreis Bernkastel-Wittlich

Im Kreis Bernkastel-Wittlich ereigneten sich laut Auszug der polizeilichen Kriminalstatistik im ersten Halbjahr 2022 (aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor) drei Fälle von „Jagdwilderei“. 2021 waren es insgesamt drei Fälle, wobei darunter auch ein Fall der „Fischwilderei“ fällt und der Polizei dazu ein Schwarzangler in den Kescher gegangen ist. In 2020 erwischte die Polizei im Landkreis fünf Schwarzangler. Dazu sind zwei Fälle von „Jagdwilderei“ dokumentiert. Im gesamten Bereich der Polizeidirektion Wittlich, dazu gehören die Polizeiinspektionen Wittlich, Bitburg, Prüm, Daun (mit Polizeiwache Gerolstein), Bernkastel-Kues und Zell (mit der Polizeiwache Traben-Trarbach), gab es 2020 in Summe 17 Fälle von Jagd- und Fischwilderei. 2021 waren es zwölf Fälle. Im ersten Halbjahr 2022 sind in der Statistik vier Fälle dokumentiert.

Reh-Kadaver geben Rätsel auf

Gab es spektakuläre Fälle? Im Bereich Eifel (Bitburg-Prüm) wurden mehrfach tote Rehe aufgefunden, jedoch kann auch nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen nicht sicher gesagt werden, ob es sich hierbei tatsächlich um Wilderei handelte. Selbst bei vorhandenen Schusswunden war aufgrund des entsprechenden Verwesungszustandes der erlaubte Abschuss nicht auszuschließen. In anderen Fällen waren tote Rehe aufgefunden worden, denen die Augäpfel und Läufe entfernt oder die Ohren abgeschnitten worden waren. Jäger waren davon überzeugt: Da müssen Wilderer am Werk gewesen sein. Doch ein Reh-Mörder wurde nie gefasst. Bis heute ist jedoch unklar, ob die rätselhaften Reh-Funde, die sich 2019 im Bitburger Land ereignet haben, überhaupt in einem Zusammenhang standen. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich sind der Polizei jedoch keine spektakulären Fälle zur Wilderei bekannt, was jedoch nicht heißt, dass es nicht doch welche gegeben haben kann.

Das sagt Kreisjagdmeister Günter Vanck

Denn wie Kreisjagdmeister Günter Vanck erklärt, ist es für die Ermittler wie auch die Jäger ziemlich schwierig, solche Fälle überhaupt zweifelsfrei zu erkennen, nachzuweisen oder aufzuklären. Denn Wilderer seien in der Dunkelheit mit Schalldämpfer und Taschenlampe unterwegs. „Ein Jäger müsste da ja schon mitten in der Nacht im Wald auf dem Hochsitz sitzen, um einen Schuss zu hören und das mitzubekommen. Dazu nehmen Wilderer das Wild mit, legen es in den Kofferraum oder auf die Ladefläche und sind damit weg. Sie brechen es nicht im Wald auf. Wie soll das also auffallen?“ Nach Vancks Einschätzung dürften also häufig die Beweise fehlen. „Es wurde hier und da unter Jägern immer mal wieder der Verdacht geäußert, jemand habe einen Schuss gehört.“ Aber in den 26 Jahren, die er Kreisjagdaufseher sei, so Vanck, sei in Bernkastel-Wittlich kein Wilderer auf der Pirsch im Wald entdeckt worden.

„Aber wenn Wildtiere verletzt werden oder Wilderer Reste liegen lassen, dann muss es ohnehin sehr schnell gehen: Wenn die Wildschweine Tierreste finden, dann ist davon nach zwei Tagen nichts mehr übrig.“ Verderbliche Beweisstücke halten sich im Wald demnach nicht sehr lange. Aber selbst wenn im Wald ein „beschossenes Wild“ gefunden würde, sei selbst das nicht zwangsläufig ein Fall von Wilderei. Vanck: „Es könnte ja auch eine ganz normale Erklärung wie beispielsweise die dafür geben, dass das Wild bei einer Drückjagd im Nachbarrevier angeschossen wurde, aber bei der Nachsuche von den Hunden nicht entdeckt wurde.“