Ärztemangel Große Sorgen bei Zahnärzten: Düstere Zukunft für Versorgung auf dem Land?

Schon lange diskutieren Politiker und Ärztevertreter in der Region, wie man dem Mangel an Haus- und Fachärzten entgegenwirken kann. Droht jetzt das gleiche Szenario bei den Zahnärzten? Denn diese Berufsgruppe beklagt massive Verschlechterungen bei der Honorierung ihrer Leistungen. Was einige Zahnärzte bereits bewogen hat, ihre Praxen aufzugeben, weiß Dr. Christine Ehrhardt, Vorsitzende des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz.