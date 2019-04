(red) Der Zauberpater Hermann Bickel zaubert am Freitag, 3. Mai, um 17 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul Wengerohr. Als Priester verkündet er die Frohbotschaft der österlichen Glaubenshoffnung.

Und als Zauberkünstler unterhält er die Zuschauer mit verblüffenden Kunststücken, eingepackt in lustige Kalauer und Wortspiele. 45 Mal zauberte er in verschiedenen Fernsehsendungen.Im Juni will Pater Bickel seine Karriere als Zauberpater beenden.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Projekte von Pater Bickel sind willkommen.