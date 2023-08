Angebote auch für junge Touristen ZDF-Fernsehbeitrag „Mosel statt Malle“: Dieses Fazit ziehen die Akteure

Hotelier Daniel Neugart betreibt die „Goldene Traube“ in Traben-Trarbach. Zusammen mit seiner Ehefrau Dorothee gehört er zu den zentralen Personen in der Fernseh-Reportage des ZDF „Mosel statt Malle“. Denn die Neugarts sind junge Leute. Sie betreiben ihr Haus so, dass es junge Gäste anspricht: mit dem Verleih von geländegängigen E-Bikes mit breiten Reifen und anderen Angeboten. Junge Leute, junge Akzente. Und darum spielen die Neugarts in „Mosel statt Malle“ eine zentrale Rolle.