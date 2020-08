Beruf : Zehn neue Auszubildende starten im Warenhaus Bungert

Wittlich (red) Fachkräfte im eigenen Haus auszubilden und auf die beruflichen Herausforderungen optimal vorzubereiten, hat bei Bungert Tradition. Dennoch war der Ausbildungsstart 2020 anders als alle Jahre zuvor: Der erste Ausbildungstag stand im Zeichen der Corona-Pandemie.

Das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken war ein unübersehbares Zeichen, dass der Ausbildungs-Nachwuchs in einer besonderen Zeit ins Berufsleben eintritt. Inhaber Winfried Bungert und Philip Herz als Mitglied der Geschäftsführung begrüßten gemeinsam mit dem Team der Personalabteilung die Berufsstarter. „Wenn Sie auch in einer ungewöhnlichen Situation ins Berufsleben wechseln, ändert sich an der Qualität unserer Ausbildung nichts“, versicherte Winfried Bungert den zehn Nachwuchskräften. Er hieß die acht jungen Damen und die zwei Herren herzlich in der Bungert-Familie willkommen. Bungert: „Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Ihre frischen Ideen zur weiteren Zukunftsgestaltung unseres Hauses.“ Für Wachstum werden die Nachwuchskräfte zumindest auf der Bungert-Streuobstwiese sorgen, denn seit Jahren ist es Tradition, dass jeder Auszubildende seinen „eigenen“ Baum pflanzt und so persönlich zum Thema Nachhaltigkeit beiträgt. Das traditionelle Gruppenfoto zum Berufsstart entfiel in Coronazeiten, daher sind die Einzelaufnahmen in einer Collage zusammengefasst. Sie zeigt in der oberen Reihe von links: Jasmin Pellenz (Verkäuferin Lebensmittel), Nina Flieg (Verkäuferin Mode), Sebastian Heider (Verkäufer Lebensmittel), Angelique Gottfried (Verkäuferin Mode), Julia Marenke (Verkäuferin Lebensmittel). Untere Reihe von links: Cecile Fiedler (Kauffrau für Büromanagement), Sandra Purdy (Kauffrau für Büromanagement), Justin Leyendecker (Verkäufer Lebensmittel), Hannah Fischer (Verkäuferin Mode) und Rosalie Fischer (Verkäuferin Mode). Fotos/Collage: Bungert