Corona : Zehn neue Infektionen in Altenheim in Bernkastel-Kues

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bernkastel-Kues/Wittlich Zehn Infektionen mit dem dem Covid-19-Virus in einer Senioreneinrichtung in Bernkastel-Kues. Das meldet das Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich am Dienstag. Die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs seien isoliert worden.

Das Gesundheitsamt habe die erforderlichen Maßnahmen mit der Einrichtung abgestimmt. Dies teilte Pressesprecher Manuel Follmann am Abend mit.

Auch das Seniorenheim Haus Mozart in Wittlich ist weiterhin von Corona-Infektionen betroffen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind derzeit 31 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv getestet. Im Krankenhaus befinden sich zwei Heimbewohner.

EXTRA 26 neue Covid-19-Fälle im Landkreis 26 neue Covid-19-Fälle wurden am Dienstag dem Gesundheitsamt bekannt. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen wächst damit auf 541 an.Der Inzidenzwert steigt von 134,2 am Vortag auf aktuell 136,9. Die häusliche Isolierung endete für elf Personen, sodass die Zahl der Genesenen auf 312 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der sechs bisherigen Todesfälle beläuft sich die Zahl der aktuell Erkrankten auf 223 Personen. Im Verbundkrankenhaus werden derzeit neun Covid-19-Patienten versorgt. Der starke Anstieg innerhalb der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues ist auf das Infektionsgeschehen in der Senioreneinrichtung in Bernkastel-Kues zurückzuführen. Interaktive Karten und Infos unter www.dashboard.bernkastel-wittlich.de

Der TV hat versucht, Verantwortliche des Wittlicher Seniorenheimes zu dem Fall zu befragen. Die Heimleitung vor Ort teilte auf telefonische Nachfrage mit, sie dürfe in der Sache keine Stellungnahme abgeben und verwies auf die Trägergesellschaft. Es handelt sich dabei um die Mirower Gesellschaft für Sozialeinrichtungen mit Firmensitz in Wallenhorst in Niedersachsen.

Die Trägerin war bis Redaktionsschluss jedoch nicht bereit, die Lage in der Einrichtung zu kommentieren. Unklar ist daher, wie verhindert werden soll, dass es zu weiteren Ansteckungen kommt, ob es einen Aufnahmestopp gibt und wie die Besuchsmöglichkeiten geregelt sind.

Fraglich ist ebenso, wie die Einrichtung die Pflege aufrecht erhalten kann, wenn weitere Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden sollten.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, waren die Bewohner sofort nach Auftreten der ersten Infektionen isoliert worden. Darüber hinaus gelten strenge Hygieneregeln.

Neben der Einrichtung in Wittlich führt die Trägergesellschaft auch ein Seniorenheim in Wallenhorst (Niedersachsen) und eines in Mirow (Mecklenburg-Vorpommern). In Mirow betreibt die Trägerin außerdem eine Kindertagesstätte.