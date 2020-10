Schule : Zehntklässler produzieren Apfelsaft

Die AG Nachhaltigkeit der Kurfürst-­Balduin-­Real­schule plus bei der Apfelernte. Foto: TV/Ulla Schmitz

Wittlich (red) Mit Maske, Abstand und viel frischer Luft – so fand dieses Jahr die Apfelernte der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit der Kurfürst-­Balduin-­Real­schule plus Wittlich statt. 1500 Kilo Äpfel wurden von heimischen Streu­obst­wiesen geerntet und in einem Kröver Weingut zu Apfelsaft gepresst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken