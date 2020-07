Kultur : In den Wilden Westen oder den Weltraum

In den Wilden Westen oder den Weltraum

Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Die Türen von Kloster Machern stehen wieder offen und laden in eine kunterbunte Welt voller Musik, Spielzeuge und alter Geschichte ein.

Bernkastel-Kues/Wehlen Pünktlich zum Start der Sommerferien geht es auch im Kloster Machern wieder richtig los. „Wir wollten den Ferienbeginn für die Kinder schön machen“, sagt Alexa Fischer, Leiterin des Spielzeug- und Ikonenmuseums im Kloster Machern. Die Klosterbetriebe hätten sehr unter der Corona-Krise gelitten, und trotz der Wiedereröffnung des Museums im Mai fehle es immer noch an Gästen. Doch jetzt gibt es ein spannendes Programm für alle Besucher.

Wilder Westen Ins 19. Jahrhundert zurückversetzt werden die Gäste eines authentischen Trapper-Lagers. Verschiedene Gerätschaften, Zelte und Tipis gewähren einen Einblick in das entbehrungsreiche und anstrengende Leben der Fallensteller. „Bei der Sonderausstellung Winnetous Welt zu Gast im Kloster Machern 2018 in Zusammenarbeit mit dem Karl-May-Freunde Pluwig Verein haben wir die Trapper kennengelernt“, erzählt Fischer. Das Ergebnis können vorab angemeldete Besucher kostenfrei am Kloster erleben.