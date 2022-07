Heute für Sie aus dem Lokalen : Zeitung für Bernkastel-Wittlich

Service Weil unser Druckhaus von einem Streik betroffen ist, kann die Samstags-Ausgabe unserer Zeitung nicht in gewohntem Umfang erscheinen.

Ausgewählte Beiträge aus unserer Zeitung:

Der Aussichtsturm bei Dierscheid gehört zu den Touristenattraktionen in der Region. 52 Orte und bis nach Belgien kann man von dem 23 Meter hohen Bauwerk sehen. Wegen Einsturzgefahr ist der Turm gesperrt. Es soll ein neuer kommen, aber die Planungen gehen nur langsam voran.

Stefanie Tönies hat vor zwei Jahren mit ihrer Familie Urlaub in der Region gemacht. Davon war die Westfälin so beeindruckt, dass der neuste Band ihrer Kinder-Krimi-Reihe in der Region spielt.