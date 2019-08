Fest : Zeltingen feiert Straßenfest

Straßenfest Zeltingen. Foto: TV/Susanne Schug

Zeltingen-Rachtig (red) Das Straßenfest in Zeltingen-Rachtig wird von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, gefeiert. Am Samstag und Sonntag sind die Wein- und Essenstände ab 11 Uhr geöffnet. An beiden Tagen sorgen Musikvereine aus der Region und holländische Musikkapellen für Stimmung.

