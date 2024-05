Nach dem Hochwasser Wann können die Wohnmobilplätze an der Mittelmosel wieder öffnen?

Besonders für die Betreiber von Wohnmobilstell- und Campingplätzen war das Hochwasser am Pfingstwochenende an der Mosel ein herber Schlag ins Kontor. Denn während viele Hotels über das Wochenende weiterhin ausgebucht waren, mussten Urlauber, die mit Zelt oder Wohnmobil unterwegs waren, absagen. Und nicht nur das: Die Stellplätze, die oft in Ufernähe sind, wurden überflutet und teilweise auch beschädigt.