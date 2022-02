Gastronomie : Neue Tapas-Bar am Zeltinger Marktplatz

Hereinspaziert. Corinna und Markus Reis heißen ihre Gäste im Kinkerlitzche, der neuen Tapas-Bar in der alten Ratsschänke am Marktplatz von Zeltingen-Rachtig, herzlich willkommen. Foto: TV/Verona Kerl

Zeltingen-Rachtig Niemand gibt sich gerne mit Kinkerlitzchen ab. Außer mit denen von Markus Reis vielleicht. Der Inhaber des Zeltinger Hofs eröffnet am morgigen Donnerstag eine Tapas- & Wein-Bar in der historischen Ratsschänke am Marktplatz von Zeltingen. Ihr Name: Kinkerlitzche.