Ergebnisse der Ideensammlung Das Moselufer soll schöner werden – Pläne in Zeltingen-Rachtig werden konkreter

Sehr viele direkt an der Mosel gelegene Orte verfügen über einen mehr oder weniger großen Grünstreifen direkt am Fluss. Viele Gemeinden haben dort Campingplätze und/oder Wohnmobilstellplätze angelegt und verdienen damit auch gutes Geld. Manche Flächen liegen völlig ungenutzt da. Andere weisen eine durchaus vielfältige Infrastruktur auf. Im Ortsteil Zeltingen gibt es zum Beispiel neben Parkplätzen noch einen Wohnmobilstellplatz, einen Wasserspielplatz, einen Minigolfplatz und einen kleinen Restaurationsbetrieb. Auch die beliebte Fischbude hat dort im Wechsel ihren Platz. Auf der anderen Seite der Brücke sieht es anders aus. Hinter dem Damm, der das Rachtiger Moselvorgelände von der Bundesstraße und dem Ortsteil trennt, herrscht meist Ruhe, obwohl es dort einen Spielplatz und einen Bolzplatz gibt. Nur wenn die Rachtiger Weinkirmes, eines der letzten Feste an der Mittelmosel mit großem Zelt, dort über die Bühne geht und wenn die Fischbude dort steht, zieht es viele Menschen dorthin.