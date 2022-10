Diebstahl : Wertvolle Flaschen aus Weinkeller in Zeltingen gestohlen - Schaden geht in die Zehntausende

Aus dem Weinkeller des Zeltinger Hofs wurden zahlreiche wertvolle Weinflaschen gestohlen. Foto: Markus Reis

Zeltingen Der Gastronom Markus Reis ist um kostbare Rieslingflaschen aus seinen Kellern bestohlen worden. Die mutmaßlichen Weinkenner hatten es auf besonders wertvolle Flaschen abgesehen.

Von Christoph Hahn

„Wut, Trauer und noch mehr“: So beschreibt der Zeltinger Gastronom Markus Reis seine Gefühle. Unbekannte Diebe hätten über einen längeren Zeitraum, so der Leiter der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Erster Polizeihauptkommissar Johannes Kappes, insgesamt rund 70 Flaschen Riesling der kostbaren Art entwendet. Dabei zeigten der oder die Täter einen ganz besonderen „Kennerblick“: Unter anderem ließen sie mehrere begehrte Spät- und Auslesen von Scharzhofberg-Winzer Egon Müller aus Wiltingen (Saar) mitgehen. Allein für deren Wert setzt Markus Reis mehrere tausend Euro an.

Reis, Hausherr im Zeltinger Hof, gehört weit über die Mosel hinaus zu den bekannten Akteuren in der Weinszene. Seinem Heimatort hat er wie wenige andere Akteure seinen Stempel aufgedrückt – nicht zuletzt als Investor, der in Zeltingen eine ganze Reihe von alten Häusern aufgekauft, modernisiert und für den Hotelbetrieb umgebaut hat. Sein Restaurant gehört zu den Treffpunkten von Feinschmeckern, die Reis’ Verbindung von gereiften Rieslingen und einer mitunter durchaus deftigen Regionalküche zu schätzen wissen. Sein letzter Coup: die Eröffnung der Tapasbar Kinkerlitzche rund 300 Meter vom Stammhaus an der St.-Stephan-Straße.

Der Raubzug bedeutet jedenfalls für Reis mehr als nur den Verlust von Eigentum: „Ich habe mich gefühlt, als ob man mir ein Stück aus dem Herzen gerissen hätte.“ Da ist er ganz Gemütsmensch – und auch wenn er vom Gang der Ermittlungen, die die Polizei am vergangenen Freitag aufgenommen hat, berichtet: „Es gestaltet sich unheimlich schwierig.“

Der Diebstahl und was mit ihm zusammenhängt: Das alles nagt spürbar an dem professionellen Gastgeber, der den Hotel- und Restaurantbetrieb aus kleinsten Anfängen wie der Metzgerei des Vaters aufgebaut hat. Dass wer auch immer in einem der drei insgesamt betroffenen Keller „die Flaschen zwischen den Gittern rausgepiddelt hat“, schmerzt den Liebhaber und Sammler gediegener Tropfen mindestens ebenso, wie der Anblick der aufgebrochenen Holzkisten, in denen einige seiner flüssigen Schätze ehedem gelagert hatten.

Wenn es um die Person des Täters oder der Täter geht, kratzt noch etwas an der Seele von Markus Reis: „Das muss jemand gewesen sein, der sich hier zumindest ansatzweise auskennt.“ Los werden die Ganoven ihr Diebesgut wohl erst nach Jahren, wenn wieder etwas Gras über die Sache gewachsen ist – es sei denn, es handelt sich um einen gezielten Auftragsdiebstahl, bei dem der Hehler der Ware sich bedeckt hält.