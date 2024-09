Expansion in die Nachbarschaft Wellness und Shop: Mosel-Hotel Zeltinger Hof wächst weiter

Kürzlich eine Doppelseite im Magazin „Feinschmecker“: Was der Gastronom Markus Reis aus Zeltingen-Rachtig unternimmt, wirkt längst über die Region hinaus. Der Kreis der Gäste in seinem „Zeltinger Hof“ an der Kurfürstenstraße besitzt internationalen Zuschnitt, auch wenn Deutsche noch immer das Gros stellen. Reis, unterstützt von seiner Tochter und Geschäftsführerin Corinna sowie seiner ganzen Familie, bleibt – ebenso wie die Gerichte auf der Speisekarte – bodenständig.