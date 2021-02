Kommunalpolitik : Tourist-Info wird ausgebaut

Zeltingen-Rachtig Über den Neubau einer Zaunanlage für den Minigolfplatz Zeltingen-Rachtig sprechen die Mitglieder des Ortsgemeinderates von Zeltingen-Rachtig am Donnerstag, 25. Februar. Behandelt werden außerdem die Themen Stromversorgung des Wohnmobilstellplatzes, der barrierefreie Ausbau der Touristinformation, eine Parkgebührenordnung und der Erhalt eines im Zuge der Bauarbeiten an der B 50 neu temporär asphaltierten Wirtschaftsweges in seiner aktuellen Ausführung. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Kelterhaus Schorlemer.