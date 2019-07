Fest : Zeltingen feiert die 60. Weinkirmes mit Jubiläums-Weinprobe

Weinkirmes Zeltingen. Foto: TV/Marc Föhr

Zeltingen-Rachtig (red) Zum 60. Mal wird in Zeltingen Weinkirmes im Festzelt am Moselufer gefeiert. Die Besucher erwartet von Freitag, 2. August, bis Montag, 5. August, ein abwechslungsreiches Programm. Am Freitagabend, nachdem die neuen Weinmajestäten gekrönt wurden, wird auf einer großen Leinwand ein Video abgespielt, das Szenen von damals und heute zeigt.

Anschließend spielt die Coverband „Gooseflesh“ Rock und Pop. Am Samstag, ab 16 Uhr startet die große Jubiläums-Mittelmosel-Riesling-Weinprobe unter dem Motto „60 Jahre und kein bisschen leise“. Danach sorgt die Tanzband „Celebration“ für Stimmung. Nach dem Gottesdienst am Sonntag spielen die „Leiendecker Bloas“ aus Trier zum Jubiläums-Frühschoppen. Am Abend gibt es Schlager mit der Gerd Blume Show. Am Montag sind zur Kirmes-Messe und dem anschließenden Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Zeltingen-Rachtig für Senioren Plätze reserviert. Ab 20 Uhr bietet die Band „Klangbild“ handgemachte Musik zum Abschluss der Kirmes.