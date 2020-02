Politik : Klare Kante gegen rechts und links

Thomas Gebhart schildert die Lage in Berlin. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Zeltingen-Rachtig CDU-Kreisvorsitzender Alex Licht findet auf dem politischen Ascherdonnerstag deutliche Worte zur AfD und auch zur Linken. Staatssekretär Thomas Gebhart kritisiert Landesgesundheitspolitik.

4,5 Stunden statt 2,5 Stunden braucht Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart, um von der Pfalz schlussendlich nach Zeltingen-Rachtig ins Schorlemerhaus zum Politischen Ascherdonnerstag der Kreis-CDU zu kommen. Der überraschende Wintereinbruch mit Dauerschneefall und querstehenden LKW auf der Autobahn hat den Zeitplan des alljährlichen Treffens der CDU des Landkreises durcheinander gewirbelt. Kreisvorsitzender Alex Licht überbrückt deshalb bis zur Ankunft von Gebhart und hält eine etwas längere und ausführlichere Rede als eigentlich geplant.

Er findet deutliche Worte zur Wahl in Thüringen: „Hier hat die FDP eine historische Chance verpasst. Es ist besser, nicht zu regieren, als mit den Stimmen der AfD zu regieren. Es gibt für uns keinerlei Unterstützung oder Zusammenarbeit mit der AfD. Das gibt es nicht in unserem Kreis. Das gibt es nicht mit mir und auch nicht im Land. Selbst wenn die AfD einen Antrag auf schönes Wetter stellen würde, würde ich diesen nicht unterschreiben!“ Licht erzählt aus Landtagsdebatten, in denen ein AfD-Abgeordneter mehrfach den Satz „Jedem das Seine“ habe fallen lassen. Ein Satz, der auch über dem Tor des KZ Buchenwald steht. Licht: „Das ist nur eines von den vielen Beispielen, die immer wieder im Plenum vorkommen.“ Aber auch gegen links gelte es, sich abzugrenzen. „Der Vorsitzende der Linken sagt ganz klar, dass es wieder einen Sozialismus geben soll in Deutschland. Dazu sagen wir: Nein!“.

Was die Wahl zum Parteivorsitzenden der CDU betrifft, betont Licht: „Wir brauchen eine eindeutige und klare Führung, in der inhaltlicher Streit möglich ist.“ Was „grüne Politik“ betreffe, mahnt Licht an, dass diese nur innerhalb der Möglichkeiten des Staates und der Verfassung gemacht werden könne. „Ich kann nicht erst mal ganze Wirtschaftszweige wie die Automobilindustrie in die Wüste schicken, um grüne Politik zu machen.“

Thomas Gebhart trifft dann zwei Stunden später ein als geplant, und bringt das Publikum auf den aktuellen Stand zum Thema Coronavirus. Als parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium sitzt der aus Kandel (Pfalz) stammende Mann gewissermaßen im Zentrum der Gesundheitspolitik. „Der Coronavirus ist eine große Herausforderung. Er breitet sich weiter aus. Die größte Zahl an Infizierten ist momentan in Europa in Norditalien, und es geht im Moment darum, das Virus einzudämmen, um Zeit zu gewinnen, bis ein Gegenmittel gefunden ist.“

Gebhart versichert, dass Deutschland über das beste Gesundheitssystem der Welt verfüge: „Jeden Tag wird in Deutschland eine Milliarde Euro für Gesundheit ausgegeben.“ Dann spannt er den Bogen zur Gesundheitspolitik des Landes Rheinland-Pfalz und kritisiert, dass der Ausbau von Krankenhäusern nicht angemessen gefördert werde.