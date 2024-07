Zensus 2022 An der Mosel lebt man gerne allein: So wohnt der Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wo leben die meisten Menschen alleine in ihrem Haus oder ihrer Wohnung? Wo leben die Menschen häufiger in Familien oder Wohngemeinschaften unter einem Dach? Auch diese Daten wurden im aktuellen Zensus erfasst. Demnach wurden im Landkreis Bernkastel-Wittlich, in dem den aktuellen Zensus-Daten nach nur noch 113.00 statt 116.000 Menschen leben, 52.932 Haushalte erfasst.