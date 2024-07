Der aktuelle Zensus Hier stehen im Landkreis Bernkastel-Wittlich die meisten Wohnungen leer

In 41.598 Gebäuden im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es Wohnungen, insgesamt sind es 60.171 Wohneinheiten. Das ist das Ergebnis des Zensus 2022. 3645 von diesen Wohnungen, so das Ergebnis der Erhebung, stehen leer, was rund sechs Prozent sind. Zum Vergleich: Im benachbarten Eifelkreis ist die Quote mit rund 6,2 Prozent fast genau so hoch, im Vulkaneifelkreis sind es rund 5,7 Prozent.