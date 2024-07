Der aktuelle Zensus Hier stehen im Landkreis Bernkastel-Wittlich die meisten Wohnungen leer

Fast genau im Durchschnitt des Landkreises in Sachen Leerstand liegt die Eifel-Stadt Manderscheid mit 6,7 Prozent leer stehenden Wohnungen. Deutlich höher als der Durchschnitt ist die Quote dagegen in Kröv: Dort stehen 107 der gemeldeten 1198 Wohnungen leer, was 8,9 Prozent entspricht. In Neumagen-Dhron sind es 8,5 Prozent (45 der insgesamt 709 Wohnungen), in Brauneberg 7,1 Prozent (49 von 692 Wohnungen) und in der Stadt Traben-Trarbach stehen 9,5 Prozent der 3349 Wohnungen leer.