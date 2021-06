Gesundheit : Zentrum für Magen- und Darmgesundheit

Bürgermeister Joachim Rodenkirch gratuliert Dr. Thomas Zimmer zur Eröffnung des Zentrums für Magen- und Darmgesundheit in Wittlich-Wengerohr Foto: TV/privat

Wittlich (red) Bürgermeister Joachim Rodenkirch gratulierte Dr. Thomas Zimmer und dem gesamten Team zur Neueröffnung des „Zentrums für Magen- und Darmgesundheit“ in Wittlich-Wengerohr und betonte, dass mit der neuen zukunftsweisenden Praxis der Medizinstandort Stadt Wittlich gestärkt wird.

Die neue Praxis in Wittlich vereint die zwei Fachinternistischen Praxen aus Wittlich und Bernkastel-Kues. Die neue gastroenterologische Facharztpraxis betreut Patienten mit Erkrankungen in Speiseröhre, Magen- und Darmtrakt, Leber, Gallenwege und Bauchspeicheldrüse. Im Fokus stehen hier die umfassende Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Verdauungssystems mithilfe modernster endoskopischer und sonographischer Verfahren. Ein besonderes Augenmerk legen die Ärzte auf die Prävention von Darmkrebs. Im neuen Zentrum sind mit Dr. Thomas Zimmer, Iris Trompeter, Christina Aktas und Dr. Sebastian Berberich vier erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und Gastroenterologie tätig, sowie die in ihrer gastroenterologischen Weiterbildung befindliche Fachärztin Dr. Claudia Schmitt. Weitere Infos unter www.zentrum-magen-darmgesundheit.de. Foto von links: Dr. Thomas Zimmer, Bürgermeister Joachim Rodenkirch. Foto: privat