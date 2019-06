Tourismus : Übernachten Feriengäste an der Mosel künftig in der Schule?

Das ehemalige Realschulgebäude in Kues wechselt den Besitzer. Möglicherweise kann dort schon im Jahr 2022 eine neue Jugendherberge eröffnet werden. . Foto: Ilse Rosenschild

Bernkastel-Kues Bekommt Bernkastel-Kues in absehbarer Zeit eine neue Jugendherberge? Die ersten Schritte in diese Richtung sind jedenfalls gemacht. Der mögliche neue Standort: am Schulzentrum in Kues.

Schlafen in der Schule – für Schüler ist das in der Regel verpönt. Doch für Touristen in Bernkastel-Kues kann das schon bald Realität werden. Die ersten Hinweise gab es kürzlich in einer Sitzung des Kreisausschusses. Unter dem Tagesordnungspunkt 3.3. wurde über die Vergabe von Arbeiten zum Brandschutz und der Barrierefreiheit im Gebäude der ehemaligen Hauptschule in Bernkastel-Kues entschieden. Vergeben wurden in dem Zusammenhang Aufträge im Wert von 1,6 Millionen Euro. Doch jetzt weiß man mehr.

Der Hintergrund Das Raumprogramm für eine dreizügige Realschule plus soll im ehemaligen Hauptschulgebäude integriert werden. Sprich: Die Freiherr-vom-Stein-Realschule plus soll künftig komplett in den Räumen der ehemaligen Hauptschule untergebracht werden. Für die Verbesserung von Brand- und Unfallschutz sowie die Herstellung der Barrierefreiheit sind im Kreishaushalt für 2019 eine Million Euro veranschlagt. Insgesamt soll die Sanierung laut Kreisverwaltung rund 3,5 Millionen Euro kosten.

Info Das passiert in der ehemaligen Hauptschule (iro) Damit der Schulbetrieb der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus künftig komplett im ehemaligen Hauptschulgebäude stattfinden kann, muss an den Räumlichkeiten einiges geändert werden. Verwaltungsbereich und Lehrerzimmer müssen umgebaut werden. Das ist bereits erfolgt. Ebenso wie die Versetzung von Zwischenwänden sowie die Sanierung der Schüler- und Lehrertoiletten. Für die Verbesserung des Brandschutzes ist es erforderlich, getrennte Fluchtwege herzustellen, neue Brandschutztüren einzubauen. Auf der Agenda stehen aus Gründen des Unfallschutzes zudem die Erneuerung der Stromverteilung, die Integration einer elektrischen Lautsprecheranlage und die EDV-Anbindung der Klassenräume. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung diverse Gewerke ausgeschrieben. Die Gesamtsumme beläuft sich auf rund 950 000 Euro. Die komplette Sanierung soll rund 3,5 Millionen Euro kosten.

Also, die Schüler der Realschule plus sollen künftig komplett im Gebäude der ehemaligen Hauptschule untergebracht werden. Das Realschulgebäude ist verkauft. Wer ist der neue Eigentümer? Und was hat er für die Immobilie bezahlt? Darüber ist in der Vorlage der Kreisverwaltung nichts zu finden. Mehr weiß Manuel Follmann, Pressesprecher des Kreises. Follmann verweist allerdings darauf, dass Grundstücksangelegenheiten stets nicht-öffentlich beraten werden. Käufer und Kaufpreis werden auch auf Wunsch des Vertragspartners nicht genannt. Anders ist das mit dem künftigen Zweck des Gebäudes: Es soll „zukünftig als Jugendherberge genutzt werden“, teilt der Pressesprecher auf Anfrage mit. Der Eigentumsübergang soll im Jahr 2021 stattfinden,

Das sagt der mögliche Betreiber „Grundsätzlich wollen wir am Standort Bernkastel-Kues wieder eine Einrichtung betreiben“, sagt Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender von „Die Jugendherbergen Rheinland-Pfalz und Saarland“. Doch ob das beim ehemaligen Hauptschulgebäude im Schulzentrum der Fall sein wird, sei noch unklar. Interesse ist jedenfalls vorhanden. Über den Käufer der Immobilie bewahrt Geditz Stillschweigen. Sein Verband ist es offenbar nicht. Wichtig ist aus der Sicht von Geditz, dass die Anforderungen an eine moderne Jugendherberge in den Räumlichkeiten erfüllt werden könne. Geprüft werden müsse, ob neben den Schlafräumen genug Platz sei für Rezeption, Speisezimmer, Aufenthaltsräume und Freizeitbereich. Heutzutage seien moderne Gästezimmer mit Bad inklusive Dusche und Toilette Standard. Und die Mehrbettzimmer alter Machart gebe es nicht mehr. Grundsätzlich könne heute jedes Zimmer mit einer Person oder mit bis zu fünf Personen belegt werden – je nachdem, ob es sich um eine Schulklasse, eine Familie mit Kindern oder eine Begleitperson handelt. Bis November 2013 konnten Feriengäste noch in einer Jugendherberge nahe der Burg Landshut übernachten. Wegen hohen Sanierungsbedarfes wurde die Einrichtung geschlossen – auf unbestimmte Zeit. Inzwischen sind dort Studierende der Cusanus Hochschule untergebracht. Es sei dort immer noch möglich, die vorhandene Immobilie zu sanieren und erweitern, sagt Geditz. Dennoch würde der Vorstandsvorsitzende einen Standort in der Stadt bevorzugen.

Das sagt der Stadtbürgermeister Wolfgang Port würde es begrüßen, wenn Bernkastel-Kues nach der Schließung der Jugendherberge im Jahr 2013 wieder eine solche Einrichtung bekomme. Schließlich würde das für die Stadt 20 000 bis 25 000 Übernachtungen mehr im Jahr bringen. Es gebe derzeit ja kein vergleichbares Angebot in der Moselstadt. Mit der Wiederansiedlung werde eine Lücke geschlossen.

Der Standort in der Nähe von Schwimmbad, Sportanlagen und der Mosel biete viele Vorteile. Der frühere Standort Landshut habe zwar einen gewissen Charme, allerdings sei er ziemlich abgelegen. Der zusätzliche Parkplatzbedarf in Kues sei sicher zu lösen.

Damit künftig der komplette Schulbetrieb in diesem Gebäude stattfinden kann, muss dort noch einiges saniert werden. Foto: Ilse Rosenschild