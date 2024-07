Blick hinter die Kulissen Fenster-Pionier mit Weitblick: Das ist die Firma Zöllner in Bernkastel-Kues (Fotostrecke)

Nirgendwo wird so häufig Hochzeit gefeiert wie in der Kueser Handwerkstraße Nr. 5. So nennen sie es hier, wenn ein Holz- und ein Aluminium-Fensterrahmen eine Verbindung eingehen. Geht’s nach Firmenchef Patrick Stein, soll sie ein Leben lang halten, eine Generation Hausbewohner begleiten.