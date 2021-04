Glaube und Pandemie : Austausch über Freizeiten

Bernkastel-Wittlich Leitungen von Freizeiten haben sich viel zu sagen: Was plant ihr in der aktuellen Corona-Situation? Wie trefft und organisiert ihr Euch gerade? Wie geht ihr mit Buchungen um? Welche Spiele kommen an?

Welche Impulse setzt ihr? Um sich darüber als „Freizeitleitungen unter sich“ auszutauschen, laden Frank Hoffmann, Philipp Kirsch und Armin Surkus-Anzenhofer aus Dekanaten und Fachstelle Jugend für Donnerstag, 15. April, 18 bis 20 Uhr, zum Zoom-Meeting ein.