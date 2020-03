Kommunalpolitik : Zu viel Strom: Beleuchtung der Grevenburg wird erneuert

Traben-Trarbach Das Traben-Trarbacher Wahrzeichen soll bald mit stromsparenden LED-Lampen angestrahlt werden.

Die Grevenburg nicht nur als weithin sichtbares Wahrzeichen von Traben-Trarbach, sondern auch anhand der Farbe als visueller Gradmesser für die Stimmung des Stadtbürgermeisters? Mit einer modernen LED-Beleuchtung in RGB-Farben wäre das kein Problem. Doch dieser Vorschlag, der bei der Traben-Trarbacher Stadtratssitzung in die Runde geworfen wurde, wird wohl eher nicht realisiert. Aber auf die Lichtfarbe sollte man bei der Illumination der Grevenburg unbedingt achten, betonte Sven Weinmann (SPD). Mit kaltem Weiß komme die Ruine des mehr als 600 Jahre alten Bauwerks nicht zu Geltung. „Auf jeden Fall muss die alte Beleuchtung ausgetauscht werden“, sagte Stadtbürgermeister Patrice Langer. Und: „Die alten Lampen verbrennen eine Menge an Strom und werden eventuell die Saison nicht mehr überstehen.“ Etwa 6000 bis 7000 Euro werde der Austausch der zwei Beleuchtungen kosten. Um Kosten zu sparen, hofft der Stadtrat auf ein Sponsoring über den Energieversorger Innogy.