Leserbrief : Wir müssen jetzt beginnen!

Gewerbegebiet

Ihr Artikel handelt von der Wasserversorgung des Brauneberges. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei der Topographie folgender Sachverhalt vorliegt. Während auf Brauneberger Seite der Berg schroff abfällt und die Regenmenge überschaubar ist, die dort auf den Boden trifft, fällt der Berg in Richtung Noviand sanft ab und liegt selbst am Ortsrand von Noviand noch über dem Niveau vieler Brauneberger Weinberge. Es ist naheliegend, dass Regen der hier auf einer großen Fläche niedergeht, auch für die Wasserversorgung des Brauneberges eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat. Im Beitrag des Fernsehens wurde von Befürwortern des Gewerbegebietes gesagt, Wasser fließe ja nicht den Berg hinauf. Bei einer Schieferformation kommt es allerdings durch die Plattenstruktur und feinste Spalten durch Kapillarkräfte sehr wohl zu einem Wassertransport zu höheren Lagen.