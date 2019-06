Kimaschutz : Zuerst mal auf die Heizung schauen

Die Klimaschutzpaten der Stadt Traben-Trarbach, Maximilian Kinn und Sarah Haussmann. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Die Klimaschutzpaten von Traben-Trarbach wollen wissen, wie die Bürger der Stadt mit Energie umgehen. Eine Fragebogenaktion startet in Kürze.

Ende Februar hat der Stadtrat von Traben-Trarbach Sarah Haussmann und Maximilian Kinn zu Klimaschutzpaten der Stadt ernannt. Jetzt haben die beiden, die ehrenamtlich tätig sind, ihr erstes größeres Projekt in Angriff genommen.

Sie haben einen Fragebogen entwickelt, der in Kürze über das Mitteilungsblatt an die Bürger der Stadt verteilt wird. Der Fragebogen ist Grundlage für eine Bestandsanalyse in Bezug auf den energetischen Ist-Zustand.

Die beiden Klimaschutzpaten wollen beispielsweise wissen, wie und mit welchen Energieträgern die Bürger ihre Häuser heizen, wie sie ihr Wasser erwärmen und ob sie über eine Fotovoltaikanlage die Energie der Sonne nutzen. Auch die Mobilität wird abgefragt: Wie und wie oft sie beispielsweise das Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder das Auto nutzen.

Maximilian Kinn erklärt: „Mit den Daten wollen wir eine Karte erstellen, die Grundlage für ein kommunales Energiemanagement sein kann.“! Sarah Haussmann ergänzt: „Wir wollen die Leute fürs Energiesparen und Klimaschutz sensibilisieren, ihnen aber auch deutlich machen, dass sie mit Investitionen viel Geld sparen können.“

Ein kleines Bonbon für klimabewusste Bürger haben sich die Klimaschutzpaten ausgedacht. Unter den ersten 100 eingesendeten Fragebögen wird das Effizienzhaus Traben-Trarbach mit dem niedrigsten Energiebedarf bezogen auf die Wohnfläche gekürt.

Sarah Haussmann und Maximilian Kinn, beide aus Traben-­Trarbach, haben unterschiedliche Schwerpunkte. Während Kinn als gelernter Meister und Techniker für technische Gebäudesanierung und Gebäudeenergiemanagement sein Wissen um Klimaschutz- und Nahwärmekonzepte in Schulungen an seine Ehrenamtskollegen weitergeben möchte, wird Haussmann verstärkt Kinder und Jugendliche für den Klima- und Umweltschutz sensibilisieren. „Kinder und Jugendliche sind die Erwachsenen von morgen und es ist sehr wichtig, dass sie in ihrem frühen Alter auf spielerische Weise den Umgang mit unserer Umwelt lernen“, so Haussmann.

Weitere Klimaschutzpaten in der VG Traben-Trarbach gibt es in Kinderbeuern und Bengel. In Kinderbeuern wurden Jana Gräfen und Winfried Morgen ernannt, in Bengel Klaus Litzenburger.

KlikK aktiv – Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten – nennt sich ein Projekt der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Es richtet sich an kleine Gemeinden in den Pilotregionen Pfälzerwald, Mittleres Moseltal und Osteifel und verknüpft die Themen Klimaschutz und Ehrenamt. Für diese Regionen sind jeweils Projektmanager zuständig. Im Bereich Mittleres Moseltal ist das Diplom-Volkswirt Zeljko Brkic,Telefon 0651/46047881.

Die Projektmanager werden zunächst mit einer individuellen „Premiumberatung“ in der Kommune Handlungsmöglichkeiten im Klimaschutz aufzeigen. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Klimaschutzpaten wird die Gemeinde dann individuell bei der Beantragung von Fördergeldern und der konkreten Umsetzung von Projekten unterstützt. Dazu werden die ehrenamtlichen Kümmerer vor Ort regelmäßig informiert, geschult und miteinander vernetzt.