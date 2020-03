Burgenverein zieht Bilanz : Neue Ziele, neues Ehrenmitglied

Manderscheid Zufrieden ist der Burgenverein Manderscheid mit dem Jahr 2019. In 2020 stehen weitere Projekte an.

Nicht nur der laufende Betrieb der Burg sei zufriedenstellend gewesen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt, sondern auch die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen rund um die Burgen und ihrer Geschichte lockten zahlreiche Besucher an.

Wirtschaftlich erzielte der Verein im vergangenen Jahr einen Überschuss, der dringend für Investitionen in die Infrastruktur der Burgen, aber auch als Notfallreserve wie einen Totalausfall des jährlichen historischen Burgenfests dienen beziehungsweise vorgehalten werden soll. Neben der Organisation von Veranstaltungen wie dem zweitägigen Burgenfest, dem Burgenerlebnis „Lebendige Burg“ und dem Tag des offenen Denkmals haben die Mitglieder in mehreren Arbeitseinsätzen die Waldbühne auf der Turnierwiese um 100 Sitzplätze erweitert, die Beleuchtung der Burg verbessert und die Stromverteilung erneuert.

Er dankte den rund 170 Mitgliedern des Vereins und den mehr als 200 Helfern am Burgenfest. Ein besonderer Dank ging dabei an den bisherigen zweiten Vorsitzenden Walter Densborn, der schon in seiner Zeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Manderscheid entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Burg und der Realisierung und Organisation des Burgenfestes hatte.